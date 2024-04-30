وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

أفاد ديوان مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بوفاة خالد نجل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة.

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي

وقال ديوان مجلس النواب الليبي في بيان: “يتقدم رئيس الديوان بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى رئيس المجلس في وفاة ابنه، داعين الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته”.

ونعى المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي الراحل وقال في بيان “بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة نجل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح”.

وقدم المكتب الإعلامي الليبي“تعازي رئيس المركز الإعلامي إلى رئيس مجلس النواب الليبي، وموظفي المركز إلى عائلة الفقيد”.