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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان الليبي: جاهزون لإجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام

صدى البلد

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، جاهزية المجلس لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة قبل نهاية العام الجاري.

وقال المستشار صالح في تصريحات صحفية على هامش حضوره اجتماعات البرلمان العربي المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، إن البلاد جاهزة لهذا الاستحقاق، مطالبا المجتمع الدولي بالدعم والتشجيع.

وأفاد صالح بأن "القاعدة الدستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخابات البرلمان صدرت، وأن مفوضية الانتخابات جاهزة، وآلية انتخاب رئيس الحكومة موجودة، ونريد من المجتمع الدولي أن يشجعنا".

ولفت عقيلة صالح إلى أن "هناك أناسًا لا يريدون أن يتركوا الكرسي في ليبيا"، مضيفا: "أن رئيس البرلمان المنتخب الوحيد الذي يطالب بإجراء الانتخابات اليوم قبل الغد، لأن مصلحة الوطن تقتضي إجراء الانتخابات".

وذكّر صالح بما نصت عليه القوانين الانتخابية، قائلا،  إن "الأمر يتطلب في البداية تشكيل حكومة واحدة، فلا يصح أن تجرى انتخابات في ظل حكومتين واحدة في الشرق وأخرى في الغرب".

وكشف صالح عن وجود اتصالات مع مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن آلية تشكيل الحكومة، قائلا "من حيث المبدأ اتفقنا على أن يُزكّى المرشح من 20 عضواً من مجلس الدولة، و10 أعضاء من مجلس النواب، يتقدم مع الذين حصلوا على الشروط نفسها إلى مجلس النواب"، مضيفاً أن "مجلس النواب، وبناء على ما يقدمه المرشح من برنامج، هو الذي يختار من يعطيه الثقة ليكلّف بتشكيل الحكومة".

وقد جاءت تصريحات المستشار صالح، عشية جلسة مرتقبة يعقدها مجلس النواب الليبي في مقره في مدينة بنغازي، التي قد يفتح فيها الباب أمام المترشحين لرئاسة الحكومة الموحدة، وفق أعضاء المجلس.

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