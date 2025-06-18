كيف تحمي نفسك من الشياطين؟.. 11 آية للوقاية من شرهم في الليل

القرآن الكريم حصن المسلم المنيع ضد الشياطين وكل مكروه ومن شرور الإنس والجن، والمواظبة على الصلاة في وقتها وترديد الأذكار وقراءة القرآن يعطي المسلم قوة إيمانية تجعله في مأمن من تأثيرات الشياطين ووساوسهم، وفي السطور التالية نتعرف على 11 آية تحميك من شر الشياطين خاصة في الليل.

آيات من القرآن تحميك من الشياطين

ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث عدة تؤكد أن في بعض سور القرآن وآياته تحصينًا خاصًا، كسورة البقرة وآية الكرسي والمعوذتين، مما يبرز الدور الحيوي لقراءة القرآن في حماية النفس من الشرور الظاهرة والخفية ومن أهم 11 آيات تحمي المسلم من الشياطين:

(بسم الله الرحمٰن الرحيم*الحمد لله رب العالمين*الرحمٰن الرحيم*مالك يوم الدين*إياك نعبد وإياك نستعين*اهدنا الصراط المستقيم*صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين).

(الم*ذٰلك الكتاب لا ريب ۛ فيه ۛ هدى للمتقين*الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون*والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون*أولٰئك علىٰ هدى من ربهم ۖ وأولٰئك هم المفلحون).

(يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير).

(واتبعوا ما تتلو الشياطين علىٰ ملك سليمان وما كفر سليمان ولٰكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتىٰ يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون).

(وإلٰهكم إلٰه واحد لا إلٰه إلا هو الرحمٰن الرحيم*إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون).

(الله لا إلٰه إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم).

(آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير*لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين).

(قل هو الله أحد*الله الصمد*لم يلد ولم يولد*ولم يكن له كفوا أحد)،مع التكرار ثلاث مرات.

(قل أعوذ برب الفلق*من شر ما خلق*ومن شر غاسق إذا وقب*ومن شر النفاثات في العقد*ومن شر حاسد إذا حسد)،مع التكرار ثلاث مرات.

(قل أعوذ برب الناس*ملك الناس*إله الناس*من شر الوسواس الخناس*الذي يوسوس في صدور الناس*من الجنة والناس)، مع التكرار ثلاث مرات

(وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون*فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون*فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين).

7 طرق للوقاية من الشياطين

1- قراءة الفاتحة والمعوذات الثلاث الإخلاص والفلق والناس في الكفين ومسح الجسد بهما أثناء القراءة، مع ملاحظة الإكثار من ذلك ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا.

2- قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، وكذلك البدء بقراءتها وتكرارها عند رؤية الجان حتى ينصرف.

3- قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة بعد كل صلاة .

4- مع فعل ذلك كله قبل النوم ينبغي سورة الملك - إن أمكن -

5- أن يقول المسلم مائة مرة في الصباح ومائة مرة في المساء ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير )، مشددا هذا الذكر هام جدا لهذه الحالة لأنه بهذه الطريقة يحفظ المسلم من الجن والشياطين التي تؤذيه طوال ساعات اليوم كما جاء في صحيح البخاري.

6- أن يقول المسلم ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء ( أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ) .

7- المداومة والمحافظة على الصلوات الخمس وقاه الله تعالى من كل هذه الشرور.