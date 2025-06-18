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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد حمدي زكي ينضم رسميًا إلى صفوف حرس الحدود

محمد حمدي زكي
محمد حمدي زكي
رباب الهواري


أعلن الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه التلفزيوني “ستاد المحور”، عن انتقال اللاعب محمد حمدي زكي رسميًا إلى نادي حرس الحدود، ليبدأ مسيرته مع الفريق العسكري اعتبارًا من الموسم الكروي المقبل.


 


 

نهاية مشوار حمدي زكي مع غزل المحلة


 


 

وأوضح الغندور أن اللاعب لم يُجدد تعاقده مع فريقه السابق غزل المحلة، حيث قرر خوض تجربة جديدة بعيدًا عن صفوف “زعيم الفلاحين”. وأضاف أن قرار الرحيل جاء بعد دراسة اللاعب لمستقبله الكروي ورغبته في خوض تحدٍ جديد خلال الفترة المقبلة.


 


 

جلسة حاسمة مع مسؤولي حرس الحدود


 


 

وأشار الغندور إلى أن محمد حمدي زكي عقد جلسة هامة مع مسؤولي نادي حرس الحدود خلال الساعات الماضية، تم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد. وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن الطرفين توصلا إلى صيغة مرضية تضمن انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق بداية من فترة الإعداد الصيفية.


 


 

انطلاق التحضيرات للموسم الجديد


 


 

ومن المقرر أن ينضم محمد حمدي زكي إلى معسكر حرس الحدود الإعدادي للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة مدربه لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، من خلال تدعيم الصفوف بلاعبين مميزين يمتلكون الخبرة والإمكانات الفنية.


 


 

إضافة قوية لخط الهجوم


 


 

ويُعد محمد حمدي زكي من الأسماء المعروفة في الدوري المصري، حيث سبق له اللعب لعدة أندية، منها الأهلي وسموحة والاتحاد السكندري. ويأمل جمهور حرس الحدود أن يُشكل اللاعب إضافة قوية لهجوم الفريق في الموسم المقبل


 

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