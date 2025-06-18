ريفر بليت يبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بفوز ثمين على أوراوا

حقق فريق ريفر بليت الأرجنتيني انتصارًا مهمًا بنتيجة 3-1 على نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

بداية قوية من ريفر بليت

دخل ريفر بليت اللقاء بقوة، ونجح في تسجيل الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب فاكوندو كوليديو، ليحسم الفريق الأرجنتيني الشوط الأول لصالحه.

مهرجان أهداف في الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، واصل ريفر بليت ضغطه وأضاف سيباستيان دريوسي الهدف الثاني في الدقيقة 48. وقلص فريق أوراوا الفارق بعد عشر دقائق، حين سجل اللاعب ماتسو هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 58. لكن ماكسيمليانو ميزا أجهز على آمال الفريق الياباني بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 73.

التشكيل الأساسي للفريقين

دخل ريفر بليت المباراة بالتشكيلة التالية:

أرماني، مونتيل، بيتزيلا، كوارتا، أكونا، بيريز، كاستانو، فرنانديز، ماستانتونو، دريوسي، وكوليديو.





بينما بدأ أوراوا اللقاء بكل من:

نيشيكاوا، هيروكازو، بوزا، هوبراتين، يوشي، جوستافسون، كايتو، تاكورو، سافيو، ريوما، ويوساكي.

موقف المجموعة وتوقعات التأهل

بفوزه، حصد ريفر بليت أول 3 نقاط في المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي. وتشير التوقعات إلى منافسة قوية بين ريفر بليت ومونتيري على البطاقة الثانية للتأهل، في ظل ترشيح إنتر ميلان لصدارة المجموعة

مشاركة ثالثة لريفر بليت في المونديال

تُعد هذه المشاركة هي الثالثة لفريق ريفر بليت في كأس العالم للأندية، بعد نسختي 2015 و2018، حيث يشارك مستفيدًا من تصنيفه ضمن اتحاد أمريكا الجنوبية. أما فريق أوراوا، فيشارك بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا



