لحظة اغتيال ملكة جمال على صلة بتاجر مخدرات في الإكوادور | فيديو

لقيت متسابقة سابقة في ملكة جمال الإكوادور مصرعها بعد إطلاق الرصاص عليها من قبل مسلحين في وضح النهار بعد أن ارتبطت بزعيم عصابة سيئ السمعة حاول إخفاء علاقتهما.

تظهر لقطات أمنية صادمة ملكة الجمال لاندي باراجا جويبورو، 23 عامًا، وهي تتحدث مع رجل داخل مطعم في كويفيدو يوم الأحد عندما لاحظت مهاجميها الملثمين يتسللون عند الباب.

اندفع أحد المسلحين نحوها وأطلق النار من بندقيته، فأصابها والرجل الذي كانت تتحدث معه.

ويبقى المسلح الثاني عند الباب ليقوم بالحراسة، وبعد الانتهاء من الفعل، يهرب المهاجمان من مكان الحادث.

تركت ملكة جمال الجمال بلا حراك على الأرض، ومستلقية في بركة من الدماء.

وكانت باراجا، التي مثلت مقاطعة لوس ريوس في مسابقة ملكة جمال الإكوادور لعام 2022، في كويفيدو لحضور حفل زفاف يوم السبت، حسبما أفادت تقارير محلية في الإكوادور.

وتصدرت باراجا، التي لديها أكثر من مليون متابع على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى خط الملابس الرياضية الخاص بها، عناوين الأخبار في ديسمبر الماضي عندما تم ذكر اسمها في محادثة بين تاجر المخدرات المقتول لياندرو نوريرو ومحاسبته هيليف أنجولو.

خلال محاكمة أنجولو، كشف ممثلو الادعاء أن نوريرو توسل إلى أنجولو في رسالة عام 2022 للمساعدة في الحفاظ على علاقته بالجميلة.

سيُقتل رجل العصابات في السجن بعد ستة أشهر فقط من سجنه.

بينما كانت الأوضاع المالية لباراجا قيد التحقيق من قبل مكتب المدعي العام، لم تتم مقاضاتها أبدًا بتهمة ارتكاب جريمة ولم تدل بأي تعليقات عامة على القضية أو علاقتها بنوريرو ومنظمته.