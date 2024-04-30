بقالب غنائي درامي .. جنات تطرح أغنية "بنعيش مع ناس"

بعد ترقب وإنتظار بين صفوف متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، صدرت أحدث أغنيات النجمة المغربية جنات بعنوان "بنعيش مع ناس" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

باللهجة المصرية وبقالب غنائي درامي جاءت أغنية "بنعيش مع ناس"، حيث قدمت جنات عملاً غنائياً درامياً تناول عذاب الحب بطريقة مختلفة من حيث الطرح والسياق الدرامي، فالحب القديم لا يمكن نسيانه مهما حاول الفرد، حيث تبقى بعض الذكريات محفورة في العقل.

وقام لحن أغنية "بنعيش مع ناس" على مقام الصبا الذي يُعبر عن مشاعر الحزن، وشكل التوزيع الموسيقي تكاملاً مع اللحن.

صُورت أغنية "بنعيش مع ناس" في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد الذي ترجم كلمات الأغنية الى صورة عكست معنى الأغنية، كما وظهرت جنات بأكثر من اطلالة.

وأعربت جنات عن سعادتها بمشاركة أغنيتها الجديدة "بنعيش مع ناس" مع الجمهور، خاصة وأنها من الأغنيات القريبة الى قلبها، حيث شددت على غناءها للأغنية من قلبها.

أغنية "بنعيش مع ناس" من كلمات محب غبور وألحان بهاء عبد الهادي وتوزيع يوسف حسين.