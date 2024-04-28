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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أهم الأخبار| الأرصاد تحذر من تغيرات الطقس.. مصرع عروسين ومصور غرقا.. وأفضل أغنية في القرن الـ21

عمرو دياب
عمرو دياب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

سحب رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغييرات في الطقس على هذه المناطق
 

رحلة صد رد للإسكندرية.. السكة الحديد تطلق قطارًا للاحتفال بشم النسيم
 

الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع عروسين ومصور غرقاً فى ليلة زفافهم
 

طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا
 

تملي معاك.. أفضل أغنية في القرن الـ21 بشمال أفريقيا والوطن العربي
 

أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟.. الإفتاء تجيب
 

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الأخبار المهمة الأرصاد السكة الحديد الفرح الأهلى أفضل أغنية

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