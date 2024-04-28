أهم الأخبار| الأرصاد تحذر من تغيرات الطقس.. مصرع عروسين ومصور غرقا.. وأفضل أغنية في القرن الـ21

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

سحب رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغييرات في الطقس على هذه المناطق



رحلة صد رد للإسكندرية.. السكة الحديد تطلق قطارًا للاحتفال بشم النسيم



الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع عروسين ومصور غرقاً فى ليلة زفافهم



طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا



تملي معاك.. أفضل أغنية في القرن الـ21 بشمال أفريقيا والوطن العربي



أنام عن صلاة الفجر فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟.. الإفتاء تجيب



الشرطة الأمريكية تعتقل 69 محتجا ضد إسرائيل في جامعة أريزونا

