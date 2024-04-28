طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا

طالب سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بشكل رسمي، بالسماح بحضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة، في لقاء الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 25 مايو المقبل.

وقال شلبي عبر قناة صدى البلد، إن محمود الخطيب رئيس الأهلي، تواصل مباشرة بداية من اليوم السبت، مع العديد من المؤسسات الوطنية من أجل الحصول على السعة الكاملة لنهائي دوري الأبطال.

وأضاف "من المنتظر أن تحضر شخصيات رفيعة المستوى، من بينها جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، بجانب مسئولي الاتحاد الأفريقي بالكامل".

وتابع "الجماهير قدمت تشجيعا مثاليا في مباراة الإياب ضد مازيمبي الكونغولي أمس الجمعة في نصف النهائي، ونشكر وزارة الداخلية على المجهود الكبير لتأمين اللقاء".

وأشار إلى أن الأهلي سيحدد موعد السفر إلى تونس، بعد مراجعة ارتباطات الفريق الأحمر مع الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وبلغ الأهلي، نهائي البطولة، بعد فوزه على مازيمبي بثلاثية نظيفة في مجموع المباراتين، أما الترجي فقد تجاوز صن داونز بعد انتصاره 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.