تملي معاك.. أفضل أغنية في القرن الـ21 بشمال أفريقيا والوطن العربي

احتلت أغنية تملي معاك للنجم عمرو دياب، المركز الأول كأفضل أغنية في القرن الـ21 بمنطقة شمال أفريقيا والوطن العربي؛ وذلك ضمن استفتاء أجرته مجلة رولنج ستون الأمريكية المتخصصة في الموسيقى.

وصنفت المجلة أغنية «الهضبة» في المركز الأول بناء على نسبة المشاهدات والنجاحات التي حققتها الأغنية منذ طرحها عام 2000.

وقالت المجلة الأمريكية: «يمكن القول إن المغني المصري عمرو دياب هو ملك موسيقى البوب العربية، أطلق أغنية ناجحة تلو الأخرى طوال مسيرته المهنية الممتدة لعقود».

‎وأضافت: «أغنية (تملي معاك) تعد الأفضل في شمال أفريقيا ودول الخليج العربي، وعمرو دياب يغني على أنغام جيتار صيفية بطيئة، ويتحدث عن علاقة مليئة بالشوق المشترك».

أغنية تملي معاك تتمتع بتأثير كبير

‎وتابعت: «لا تزال أغنية (تملي معاك) تتمتع بتأثير هائل، ليس فقط على الموسيقى العربية، بل عالميًا أيضًا، تمت تغطية الأغنية منذ ذلك الحين أو ترجمتها إلى 15 لغة أخرى».

‎وواصلت: «كان من الممكن إدراج العديد من أغاني عمرو دياب الأخرى في القرن الحادي والعشرين، لشعبيتها الهائلة وتأثيرها الواسع، ولكن هناك شيئًا فريدًا وعالميًا في أغنية تملي معاك».

يذكر أن أغنية تملي معاك من كلمات أحمد علي موسى، لحن شريف تاج، توزيع طارق مدكور، وصدرت عام 2000.