محمد موسى يهاجم بيكا وشاكوش بسبب أغنية "تحت السرة": إيه الوضاعة دي

شن الإعلامي محمد موسى، هجوما ناريا على مؤدي المهرجانات حمو بيكا وشاكوش بسبب أغنيه "تحت السرة" بتهمة التحريض على الفسق والفجور، مطالبا نقابة المهن الموسيقية بالتدخل للوقف الإسفاف والتدني الأخلاقي.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مؤكد كل شيء هيمشي في مساره القانوني.. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه وبوجهه لنقابة الموسيقيين أعتقد أنه آن الأوان لتفعيل الإقرارات الموقع عليها من حمو بيكا وحسن شاكوش اللي أهم ما فيها عدم استخدام كلمات بذيئة أو متدنية في أي عمل بيعملوه.. وأعتقد أن مفيش تدني أكتر من (تحت السرة) للأسف منتهى التدني والإسفاف والوضاعة والبذائة أن يفرض علينا تشوهات لفظية زي دي وولادنا يسمعوها وتكون هي المعبرة عن الفن المصري".

مصطفى كامل



وتابع،: "أنا قلت لكم من زمان الناس دي مش للترويض ودول عاملين زي سكتناله دخل بحماره ودول حميرهم كتير.. أنا واثق أن هيكون في إجراء حاسم وصارم سيتخذ من جانب نقيب الموسيقيين الفنان مصطفي كامل وعشان المواقف دي كان مكتبهم إقرارات عشان اللي يخالف العرف المهني يبقي هو اللي حكم علي نفسه .. وإحنا في انتظار تفعيل هذه الإقرارات من جانب نقابة الموسيقيين".

