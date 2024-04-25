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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

" المعبراتي" يهدى أغنية من أشعاره لمهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي

صدى البلد

أطلق الشاعر المصري عصام بطاح " المعبراتي " أغنية " مصر وعمان " للمشاركة  فى مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي في نسخته الثانية والمقام على مسرح مجمع السلطان قابوس للثقافة والترفيه بصلالة  للتعبير عن مشاعر الأخوة والترابط بين البلدين الشقيقين.
من جانبه قال الدكتور عمار آل إبراهيم رئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي أن المهرجان يشهد مشاركة عربية ودولية وتستمر فعالياته حتى السبت المقبل في أجواء من التنوع الثقافي والحضاري ويضم  فعاليات متميزة وحضور شخصيات كبيرة لها تاريخها الفني والثقافي ويسعى القائمون من خلاله الى إبراز جهود مبدعي الوطن العربي من شعراء وفنانين ومثقفين والذي يقام كل عام في دولة وعربية وفي هذا العام تستضيفه سلطنة عمان  .
وأضاف رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان أنه تم اتخاذ شعار ثقافة البلدان في أرض اللبان على اعتبار أن محافظة ظفار المكان الذي يقام عليه المهرجان ودلالة اللبان الذي تشتهر به وما له من مدلول تاريخي وحضاري كبيرين  كما ان المهرجان والذي ينظمه نادي مرباط الرياضي بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب يعتبر بمثابة فرصة لتعزيز التواصل الثقافي بين شعوب الدول العربية  كما يهتم المهرجان بالأدباء والفنانين والمهتمين بالتراث والفلكلور العربي من خلال إقامة العديد من الفعاليات المتنوعة من شعر ومسرح وعروض فلكلورية فنية لبعض الفرق الشعبية من مختلف الدول العربية المشاركة .
كما يصاحب المهرجان تنظيم معرضا مصاحبا للحرف التقليدية والمشغولات التراثية والأكلات الشعبية يتم من خلالها تجسيد العادات والتقاليد العربية الموروثة .
من جانبه أوضح الدكتور والشاعر العماني ناصر طهموم مدير المهرجان أن هذا المهرجان  سيسلط الضوء بدرجة كبيرة على التراث الثقافي العربي كما يهدف الى تعزيز الحوار الثقافي والفني وهو امتداد لنجاحات النسخة الأولى للمهرجان الذي استضافته جمهورية العراق العام الماضي ونتمنى في هذه النسخة أن نقدم مهرجانا على أعلى مستوى و نجاحا تنظيميا رائعا .

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