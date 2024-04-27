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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سحب رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من تغييرات في الطقس على هذه المناطق

صدى البلد

كشف  آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، التابعة لهيئة الأرصاد الجوية أن السحب الرعدية على مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد..بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد توضح الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 31 18
العاصمة الإدارية 32 17
6 أكتوبر 32 17
بنهــــا 31 18
دمنهور 31 17
وادي النطرون 30 17
كفر الشيخ 30 17
المنصورة 31 18
الزقازيق 31 18
شبين الكوم 31 17
طنطا 30 17
دمياط 24 17
بورسعيد 25 18
الإسماعيلية 31 16
السويس 30 15
العريش 26 15
رفح 25 15
رأس سدر 30 20
نخل 29 13
كاترين 26 12
الطور 29 20
طابا 29 19
شرم الشيخ 33 24
الإسكندرية 24 17
العلمين 24 16
مطروح 23 15
السلوم 24 14
سيوة 30 15
رأس غارب 31 22
الغردقة 32 22
سفاجا 32 23
مرسى علم 33 25
شلاتين 32 24
حلايب 29 23
أبو رماد 29 23
رأس حدربة 30 24
الفيوم 32 18
بني سويف 32 18
المنيا 32 17
أسيوط 33 18
سوهاج 34 21
قنا 36 23
الأقصر 37 23
أسوان 37 24
الوادي الجديد 35 20
أبوسمبل 36 24

الأرصاد هيئة الأرصاد امطار الظواهر الجوية درجات الحرارة

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