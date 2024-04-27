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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

الأرصاد
الأرصاد

ضربت عاصفة ترابية شديدة محافظة الأقصر، أمس الجمعة عقب يوم من موجة الطقس الحارة أعلنت عنها الأرصاد سابقا، وأعلنت المحافظة عن رفع حالة الطوارئ، حيث تسببت العاصفة الشديدة، في سقوط الأشجار واللافتات الإعلانية، دون وقوع إصابات بشرية.

وأعلنت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الإقليم حالة الطوارئ لمواجهة العاصفة والأجواء المناخية السيئة، حيث تم على الفور تفعيل هيئة مواجهة الأزمات وتشكيل غرف عمليات بكل المدن​ ترتبط بالغرفة الرئيسية بديوان المحافظة تحت إشراف محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام  وعضوية رؤساء المدن لتحقيق التسهيلات المطلوبة لمواجهة الأحداث وسرعة الانتقال إلى المواقع المختلفة كما انتشرت الدوريات الأمنية والمرور بمجرى النهر والطرق السريعة والشوارع والميادين الكبرى لتأمين حركة المواطنين.

ويتساءل الكثير عن هل تصل العاصفة إلى القاهرة اليوم، بعد أن شهدت العديد من المناطق الجنوبية أتربة ورمال مثارة أدت إلي انخفاض كبير في الرؤية الأفقية وصلت إلي ٢٠٠ متر ؛ نتيجة للرياح الهابطة من السحب الرعدية،  كما شهدت المدن المطلة علي البحر الاحمر سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث أن الأرصاد لم تذكر وجود عاصفة مثلها على القاهرة اليوم.

حالة الطقس اليوم 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلا وفى الصباح الباكر مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار قد تصل لحد السيول 

كما يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، وتنشط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة للبحرالمتوسط يكون خفيفا الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .. أما البحرالاحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر بحسب الأرصاد

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الادارية 32 17

6 اكتوبر 32 17

بنها 31 18

دمنهور 31 17

وادى النطرون 30 17

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 31 18

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 17

دمياط 24 18

بورسعيد 24 19

الإسماعيلية 31 18

السويس 30 18

العريش 25 16

رفح 25 17

رأس سدر 31 22

نخل 29 13

كاترين 25 12

الطور 31 21

طابا 29 20

شرم الشيخ 35 24

الاسكندرية 23 16

العلمين 23 15

مطروح 21 14

السلوم 23 14

سيوة 28 16

رأس غارب 33 22

الغردقة 34 22

سفاجا 34 23

مرسى علم 35 25

شلاتين 34 25

حلايب 30 24

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 32 17

أسيوط 33 18

سوهاج 34 20

قنا 37 23

الأقصر 37 23

أسوان 39 24

الوادى الجديد 36 20

أبوسمبل 39 24

 

الأرصاد الطقس عاصفة ترابية الأقصر حالة الطقس اليوم السيول

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