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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. عاصفة ترابية شديدة بمناطق مختلفة |شاهد

عاصفة ترابية شديدة
عاصفة ترابية شديدة بأسوان

شهدت محافظة أسوان مساء اليوم تقلبات مفاجئة فى الطقس، وسوء للحالة الجوية، وهبوب عاصفة ترابية شديدة غطت سماء مختلف المناطق. 

كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية وهبوب العاصفة الترابية التى شهدتها عدد من المناطق مساء اليوم. 

 

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عاصفة ترابية تغطي سماء أسوان ووقف حركة الملاحة النهرية

عاصفة ترابية 

عاصفة ترابية شديدة بأسوان 

أوضح المحافظ بأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل ، وأيضاً ببحيرة ناصر وذلك نظراً لما ترتب على هذه العاصفة الترابية من إنخفاض مستوى الرؤية.

ووجه اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة ، وتوخى الحذر ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبو سمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة. 

ولفت المحافظ إلى أنه يتم متابعة حالة الطقس لحظة بلحظة عبر إمكانيات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول.

عاصفة ترابية شديدة بأسوان 
عاصفة ترابية شديدة بأسوان 
عاصفة ترابية شديدة بأسوان 

https://fb.watch/rHzNfPBT5P/?mibextid=Nif5oz


 

 

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