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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التوقيت الصيفي| محافظ أسوان يوجه بمتابعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولى الجهات المعنية لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، اعتبارا من اليوم الجمعة 26 أبريل. 

وجاء ذلك، طبقاً للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنه رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي، حيث تكون شهور الصيف اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وشدد المحافظ على تطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم. 

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المواعيد الصيفية 

أشار اللواء أشرف عطية إلى أن قرار المواعيد الصيفية طبقاً لما أعلنته وزارة التنمية المحلية يتضمن فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة. 

ولفت إلى أن مواعيد فتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً تكون من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءاً صيفاً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وتستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. 

وأوضح أشرف عطية بأنه يتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومن خلال غرف العمليات الفرعية بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية. 

مناشداً أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار ، ولاسيما إلى أن الدولة تسعى من خلال تطبيق تلك القرار تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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