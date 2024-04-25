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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ثقافة أسوان تحتفل ذكرى تحرير سيناء

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأربعاء، احتفالية ثقافية وفنية، على مسرح فوزي فوزي بأسوان، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 42 لتحرير سيناء.

تضمنت الاحتفالية محاضرة بعنوان "سيناء أمجاد وبطولات سجلها التاريخ"، تحدث فيها د. عبد الله صابر وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان، موضحا أن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء يهدف لغرس روح الانتماء والوطنية لدى الشباب.

وأضاف "صابر" أن سيناء منطقة جغرافية مهمة تقع بين قارتي آسيا وأفريقيا، ولها أهمية اقتصادية لما تمتلكه من ثروات معدنية، وتقوم الدولة بتنميتها تنمية شاملة في جميع المجالات، وأشار إلى دور قصور الثقافة في التوعية بالاحتفاء بهذه المناسبة من أجل تنمية الوعي والانتماء للوطن وتعزيز الهوية الوطنية في نفوس الشباب، وتذكير الأجيال اللاحقة بما قدمه الشهداء من تضحيات فى سبيل نصرة وطنهم.

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، عددا من الفعاليات المتنوعة، حيث نفذت هويدا عبد العال مسابقة ثقافية، إلى جانب ورش فنية للأطفال"رسم المانديلا" للمدربة مي عبد الهادي، و"رسم حر لعلم لمصر" للمدربة أميرة بهاءالدين، وذلك باستخدام ورق الكانسون وألوان الشمع.

وفي الختام قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة أسوان بقيادة رشا علي مجموعة من الأغاني الوطنية منها "كل بلاد الدنيا جميلة، حلاوة شمسنا، مصر اليوم في عيد، من هنا ورايح، هنحب مين غيرها، يا دنيا سمعاني، عظيمة يامصر".

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا حافلا بمواقعها بجميع المحافظات، احتفالا بعيد تحرير سيناء في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة، تتنوع فعالياته بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

احتفالات وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني احتفالية ثقافية وفنية مسرح فوزى فوزى

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