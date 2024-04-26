عاصفة ترابية تغطي سماء أسوان ووقف حركة الملاحة النهرية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لجميع الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية وهبوب العاصفة الترابية التي شهدتها عدد من المناطق مساء اليوم.

وأوضح أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم وقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل، وأيضًا ببحيرة ناصر، وذلك نظرًا لما ترتب على هذه العاصفة الترابية من انخفاض مستوى الرؤية.

الملاحة النهرية

ووجه اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقي المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة، وتوخي الحذر، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبو سمبل السياحي، والطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة.