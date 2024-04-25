محافظ أسوان يكلف برفع الإشغالات بمحيط معهد فتيات كوم أمبو الأزهري

فى ظل التفاعل المباشر من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية سواء الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " أو عبر الواتس آب الشخصى للمحافظ أو أثناء الجولات الميدانية واللقاءات الجماهيرية.

فقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى بسرعة التدخل لحل الشكوى المتعلقة برفع الإشغالات والتراكمات بمحيط معهد فتيات كوم أمبو الأزهرى ، ورفع الباعة الجائلين.

التفاعل

حيث تم التعامل الفورى مع المشكلة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمرافق ، وتم رفع مختلف أشكال الإشغالات والتعديات ، وهو ما لاقى إستحسان وإشادة من الأهالى لتلبية مطلبهم على الوجه الأكمل .