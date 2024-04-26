خارج التوقعات.. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت|فرص أمطار في هذه المناطق

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت الموافق 27 ابريل 2024، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم 26 أبريل 2024، انه من المتوقع غدا نشاط رياح على كافة الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على بعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24.

