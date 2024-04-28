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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. تملي معاك أفضل أغنية في القرن الـ21 وتامر حسني يمازح ابنته

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها:

 

الإسكندرية للفيلم القصير.. ماستر كلاس مع مصمم المناظر السينمائية أحمد فايز اليوم

يقيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة  ماستر كلاس مع مع مصمم المناظر السينمائية أحمد فايز، حول كيفية تحضير مصمم المناظر للعمل من بداية البحث ثم الرسم إلى التنفيذ.

 

تملي معاك.. أفضل أغنية في القرن الـ21 بشمال أفريقيا والوطن العربي

احتلت أغنية تملي معاك للنجم عمرو دياب، المركز الأول كأفضل أغنية في القرن الـ21 بمنطقة شمال أفريقيا والوطن العربي؛ ضمن استفتاء أجرته مجلة رولنج ستون الأمريكية المتخصصة في الموسيقى.

 

الإسكندرية السينمائي يمنح وسام عروس البحر المتوسط للفنان السوري أيمن زيدان

قررت إدارة مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة منح وسام عروس البحر المتوسط للفنان العربي السوري الكبير ايمن زيدان بدورته ال ٤٠ المقرر إقامتها خلال الفترة من ١ إلي ٥ أكتوبر ٢٠٢٤.

 

إطلالة جريئة.. مادلين مطر تستعرض أنوثتها بملابس مثيرة عبر إنستجرام |شاهد

تحرص الفنانة اللبنانية مادلين مطر، علي مشاركة جمهورها ومحبيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها بموقع  تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

لبستني جزمة ضيقة|تامر حسني يمازح ابنته: من انهاردة مديرة أعمالي لهذا السبب

شارك تامر حسني متابعيه فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وهو يدعم ابنته تالية بعد أن طلبت منه أنها تُعين كمديرة أعماله الخاصة.

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