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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الإسكندرية السينمائي يمنح وسام عروس البحر المتوسط للفنان السوري أيمن زيدان

ايمن زيدان
ايمن زيدان

قررت إدارة مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة منح وسام عروس البحر المتوسط للفنان العربي السوري الكبير ايمن زيدان بدورته ال ٤٠ المقرر إقامتها خلال الفترة من ١ إلي ٥ أكتوبر ٢٠٢٤.

وصرح أباظة أن تكريم ريدان يأتي تقديراً لدوره الكبير في السينما السورية والعربي، ومن المقرر أن يتسلم زيدان الوسام خلال حفل إفتتاح المهرجان في الثامنة مساء اول اكتوبر القادم بمكتبة الإسكندرية.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام سنوياً بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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جدير بالذكر أن الفنان ايمن زيدان قد حصل علي إجازة في الفنونالمسرحية عام 1981، وعمل مدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية ، كما عمل مدير  المسرح الجوال في وزارة الثقافة ، ومدير عام شركة الشام الدولية، كما قام بإخراج أكثر من عمل مسرحي من ضمنها 
المهرج ، الملك هو الملك ، المخططون - رأس المملوك جابر ، رحلة حنظلة ، فضيحة في الميناء، حكايا الحكيم ، سوبر ماركت ، سيدي الجنرال، راجعين ، دائرة الطباشين،  اختطاف ، فابريكا، ثلاث حكايا ،السيرك.

وفي التليفزيون قام بإخراج العديد من المسلسلات ومن ضمنها ليل المسافرين، طيور الشوك،  ملح الحياة  ، أيام لا تنسي.

وفي السينما قدم العديد من الأفلام من بينها فيلم أمينة ، غيوم داكنة، جبال الشمس ،ايام الرصاص.

واشترك زيدان كممثل بالعديد من الأعمال السينمائية من بينها أحلام المدينة، الشمس في يوم غائم، الطحالب، الرسالة الأخيرة،  مطر أيلول،  الأب، درب السما، مسافرو الحرب، رحلة يوسف، وايضاً بالعديد من الأعمال التليفزيونية ، نساء بلا أجنحة، حصاد السنين، لك يا شام، سكان الريح، صوت الفضاء الرنان، الهارب،  10 سهرات تلفزيونية، نهاية رجل شجاع،  اختفاء رجل الدغري،  يوميات مدير عام، إخوة التراب 1، الطويبي، يوميات جميل وهناء،  تاج من شوك، إخوة التراب 2،  بطل من هذا الزمان،  الجوارح،  تل الرماد، ألو جميل ألو هناء، أيام الغضب، هوى بحري، أنت عمري، حنين، ملوك الطوائف، جوز الست، أنا وأربع بنات، هولاكو،على طول الأيام، رجل الانقلابات، زمن الصمت، الوزير وسعادة حرمه، نهاية اللعبة، جواد الليل، احتمالات، الخشخاش، هجرة القلوب إلى القلوب، عيون ورماد، نسيم الروح، حرائر، دامسكو، باب الحارة، خريف العشاق، صدفة، الكندوش، زقاق الجن، بيت أهلي في الداخل.

كما قدم في المسرح العديد من الأدوار من بينها ،سهرة مع أبي خليل القباني، كانون الثاني، الزواج ، حكاية بلا نهاية،سوبر ماركت، كما قام بتأليف خمس مجموعات قصصية منشورة وهي ليلة رمادية، أوجاع،  تفاصيل، وجوه، سأصير ممثلا.

يذكر أن أيمن زيدان قد حصل علي العديد من الجوائز ، في التمثيل: أفضل ممثل عربي عن مسلسل "هولاكو" في مهرجان التلفزيون العربي في تونس، أفضل ممثل عربي عن فيلم "الأب" في مهرجان وهران السينمائي، أفضل ممثل عربي عن فيلم "الأب" في مهرجان الإسكندرية السينمائي، أفضل ممثل عربي عن فيلم "مسافرو الحرب" في مهرجان القدس السينمائي الدولي/الدورة الخامسة، أفضل ممثل عربي عن فيلم "درب السما" في مهرجان الإسكندرية السينمائي، افضل ممثل عن فيلم " ايام الرصاص " في مهرجان سينمانا.

وفي الإخراج: حصل علي جائزة السلام عن فيلم أمينة في مهرجان الفجر السينمائي في إيران، وجائزة أفضل إخراج عن فيلم أمينة في مهرجان مكناس السينمائي، جائزة القدس عن إخراج فيلم غيوم داكنة في مهرجان الإسكندرية السينمائي
افضل سياريو عن فيلم " غيوم داكنة " في مهرجان سينما المؤلف في  الرباط.

إدارة مهرجان الأسكندرية إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط البيت بيتي 2 البحر المتوسط الأمير أباظة

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