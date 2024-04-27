مسلسل البيت بيتي 2 يتصدر نسب المشاهدة فى مصر .. تفاصيل

تمكن مسلسل “ البيت بيتي 2 ” من تصدر نسب المشاهدة فى مصر ، وذلك بعد طرحه عبر منصة شاهد بساعات قليلة .

وأحتل مسلسل البيت بيتي فى موسمه الثاني المركز الاول ، من أصل 10 مراكز هم للاعمال الدرامية الأعلى مشاهدة فى مصر ، ليزيح بذلك مسلسل كامل العدد +1 ، والذى كان متصدر نسب المشاهدة .

“البيت بيتي” تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبدالعزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

وكان أخر اعمال كريم محمود عبد العزيزهو مسلسل “ خالد نور وولده نور خالد ” ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي .

مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج خالد مرعي.