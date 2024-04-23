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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الفنانة رحمة رياض تعلن عن وفاة شقيقتها

رحمة رياض
رحمة رياض

اعلنت الفنانة رحمة رياض عن وفاة شقيقتها ، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير “ انستجرام ” . 

وقالت رحمة رياض : ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أختي من والدي رحمه الله، اللهم اغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها، وأكرم نزلها ووسع مدخلها، وأغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم ثبتها عند السؤال، وأجعلها في نعيم لا يفنى وأجمعنا بها في جنة الفردوس، لا تنسوها من دعائكم.

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كانت المغنية العراقية كشفت عن اسم وصورة مولودتها الأولى من زوجها ألكسندر علوم بعدما أنجبتها في تركيا. 

ونشرت رحمة رياض أول صورة لابنتها على انستجرام وكشفت عن اسمها، قائلة: "عالية فرحتنا الأولى". 

وفي بداية العام الماضي 2023، خسرت الفنانة رحمة رياض، حملها الأول بعد تعرضها لوعكة صحية، ونشرت رحمة رياض تغريدة لها عبر تويتر، طمأنت جمهورها على صحتها ولم تؤكد خبر وفاة طفلها، وقالت: "حبايبي شكرًا على سؤالكم واهتمامكم حبيت أطمنكم تعرضت لوعكة صحية والحمد لله قاعدة أتحسن دعواتكم  ليا بالشفاء.. أحبكم هواي".

رحمة رياض الفنانة رحمة رياض محمود سعد صلاح السعدنى تامر عبد الحميد

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