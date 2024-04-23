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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة السيناريست تامر عبد الحميد

تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد

أعلن شقيق السيناريست تامر عبد الحميد عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، عن وفاته، بعد تعرضه إلى وعكة صحية استدعت نقله للمستشفى. 

ونعى شقيق السيناريست الراحل تامر عبد المنعم شقيقه قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. تامر أخويا وحبيبي توفاه الله اليوم، دعائكم له بالمغفرة والرحمة".

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يذكر أن السيناريست الراحل تامر عبد الحميد، قدم من تأليفه فيلم "عفريت ترانزيت"، الذي قام ببطولته النجم بيومي فؤاد، والمسلسل السعودي "رهن التحقيق"، ومسلسل "القبطان عزوز"، بطولة النجم سامح حسين.

 

وشارك الراحل في كتابة مسلسلات عديدة، منها “ظل الرئيس، وشهادة ميلاد، وسيت كوم تامر وشوقية، وجوز ماما، والباب في الباب، وعالم سمسم، وبكار”.

تامر عبد الحميد سامح حسين عفريت ترانزيت عالم سمسم القبطان عزوز

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