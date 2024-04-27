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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الطيب يكشف سبب اعتذاره عن مسلسل «صلة رحم»

صلة رحم
صلة رحم

كشف الفنان على الطيب سبب اعتذاره عن المشاركة في بطولة مسلسل «صلة رحم»، والذي عُرض ضمن موسم رمضان 2024، بعد موافقته وبدء التحضيرات لتصويره.

وأشار علي الطيب، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع عبر قناة صدى البلد، قائلاً: «في مسلسل أنا بحبه اعتذرت عنه بسبب أن الوقت والسفر خلوني معرفش أكون موجود فيه وهو مسلسل صلة رحم»، موجهًا التهنئة لأبطال المسلسل إياد نصار ويسرا اللوزي، وأسماء أبو اليزيد، وعابد عناني.

أجمل المسلسلات


وأضاف علي الطيب، قائلاً: «بجد مسلسل صلة رحم، من أجمل المسلسلات اللي قدرت أشوفها، اتفرجت عليه 5 حلقات، 5 حلقات في البريك، واهتميت اني أشوفه عشان أنا عارف اتبذل فيه مجهود كبير».

وأوضح علي الطيب، أنه اعتذر عن مسلسل صلة رحم، بسبب ضيق الوقت والسفر إلى الخارج، ولأنه كان مرتبطا بعمل آخر ولكن لم يظهر للنور، ومن بعده تم ترشيحه إلى مسلسل «مليحة».

وأشار علي الطيب إلى أنه حاليًا يستعد لتصوير مسلسل باسم «فرقة أوسكار»، مختتما: سأقوم بدور مدرب كرة قدم، والمسلسل بيتكلم عن لاعب حارس مرمى، لم ينجح كلاعب، ومع الوقت أصبح مدرب مميز جدًا».

أسماء أبو اليزيد الإعلامية شيرين سليمان الفنان على الطيب برنامج سبوت لايت سبوت لايت صدى البلد

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