لازم نقف مع بلدنا كلنا.. أحمد موسى يعلق على زيادة بعض شرائح الكهرباء

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن قرار وزارة الكهرباء الخاص بتعديل أسعار بعض شرائح الاستهلاك، موضحًا أن الزيادة تستهدف الفئات ذات الاستهلاك المرتفع فقط، دون المساس بمحدودي الاستهلاك.

وأشار خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن الشرائح التي يقل استهلاكها عن 2000 كيلو وات لم تشهد أي زيادة، لافتًا إلى أن هذه الفئة تمثل نسبة كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

وأوضح أن الزيادات طالت فقط من يعتمدون على استهلاك مرتفع للكهرباء، مثل مستخدمي أجهزة التكييف المتعددة، حيث تصل نسبة الزيادة إلى نحو 16%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.

وشدد موسى على أهمية هذه الإجراءات لتفادي اللجوء إلى تخفيف الأحمال، مؤكدًا ضرورة ترشيد الاستهلاك والتعاون للحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.

وأضاف أن توفير الطاقة يمثل عنصرًا أساسيًا لاستمرار عمل المصانع ودعم الإنتاج، داعيًا إلى تكاتف الجميع سواء في الاستخدام المنزلي أو التجاري أو الصناعي، بما يساهم في دعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار الخدمات.