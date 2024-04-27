لبستني جزمة ضيقة|تامر حسني يمازح ابنته: من انهاردة مديرة أعمالي لهذا السبب

شارك تامر حسني متابعيه فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وهو يدعم ابنته تالية بعد أن طلبت منه أنها تُعين كمديرة أعماله الخاصة.

نشر الفنان تامر حسني فيديو، وعلق عليه قائلا: «قصة الفيديو.. اللي جنبي هو أستاذ عمرو مخرج الحفلة صاحبي وكنا في كلية إعلام مع بعض وفرحت أوي لما شوفته يومها بيخرج حدث مهم كده.. أما حبيبة قلبي تالية.. جاتلي من أول اليوم قالتلي أنا النهاردة مديرة أعمالك وهتسمع كلامي في كل حاجة، قولتلها حاضر بس الشغل مفيهوش هزار ركزي في كل التفاصيل، قالتلي حاضر وطلعتلي البدلة اللي عجباها وجزمة ضيقة عليا بس هي صممت عليها وأنا قولت حاضر».

وأضاف تامر حسني ، قائلًا: «اختارت لي الأغاني ورتبتهم وماشيه جانبي بقى عامله وش الجد ومش بتهزر قال يعني كده مديرة لحد ما اتكسفت كدة والطفلة اللي جواها اللي بموت فيها ظهرت في الضحكة.. ربنا يحفظك يا حبيبتي و يحفظ كل ولادنا.

نشرت الفنانة بدرية طلبة، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه الفنان تامر حسني، يهنئها بزفاف ابنتها ويعتذر لها عن عدم حضوره بسبب السفر.

وردت بدرية طلبة، على فيديو تامر حسني، في تعليق، قائلة: «عقبال أولادك، ومن غير ما تقول أنا عارفه مين تامر اللي بيجبر بخاطر الصغير قبل الكبير، ربنا يجبر بخاطرك وتفرح بأولادك يا جدع».

حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

احتفلت الفنانة بدرية طلبة، بحفل زفاف ابنتها، ليلة يوم الأربعاء 24 أبريل، بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

وخلال عقد القران، حرص المأذون على تقديم الوصايا لابنة بدرية طلبة، في دعابة وحسها على طاعة زوجها، وعدم إفشاء أسرار بيتها مستشهدا بأدلة شرعية، ومشيرا إلى أن زوجة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (حفصة بنت عمر) كانت تناقش الرسول.

واحتفلت الفنانة بدرية طلبة يوم الأربعاء، بحفل زفاف ابنتها سلمى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث لازمت بدرية ابنتها خلال تجهيزاتها قبل بدء الحفل، وحرصت على التواجد معها فى غرفتها، وانتشر فيديو لها وهى تطلق الزغاريد وفى نفس الوقت تبكي من الفرحة وتحتضن ابنتها وسط مشاعر متباينة فى هذه المناسبة السعيدة