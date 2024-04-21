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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انضمام باسم سمرة لفيلم "ري ستارت" بطولة تامر حسني

تامر حسني وباسم سمرة
تامر حسني وباسم سمرة

أعلن الفنان تامر حسني، انضمام الفنان باسم سمرة لأحدث أفلامه “ري ستارت” تمهيدا لبدء تصويره خلال الأيام القادمة. 

ونشر تامر حسني صورة تجمعه بالفنان باسم سمرة من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: “«النهارده أنضم لأسرة فيلمي الجديد ( ري ستارت ) حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمره مبروك علينا يابو سمره نورت الفيلم”. 

وفيلم “ري ستارت” من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وعلى صعيد آخر، أحيا الفنان تامر حسني، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الجمعة 19 أبريل، في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، في مهرجان المدارس والذي يضم حفل تخرج لأكثر من 50 مدرسة في مصر.

وقدم تامر حسني، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، مو بينها: (قدها، حلو المكان)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

 

وعلق تامر حسني، على حفله الغنائي في القاهرة الجديدة، قائلا: «عارف ان تكاليف حفلاتي بشكل و حجم المسرح، وجميع المؤثرات البصريه الخاصه بشغلي ميقدرش عليها كتير من المدارس فقررت اعمل مهرجان كل سنه و فيه اقوى التجهيزات العالميه، يوم بجمع فيه ٥٠ مدرسه زي النهارده و نحتفل معاهم و سميناه مهرجان تامرحسني للمدارس و المهرجان ده اهداء مني لكل تلاميذ و اساتذة و مدارس مصر العظيمه في يوم التخرج او بدء الموسم الدراسي ياما فرحتوني بتعليقاتكم و بحضوركم افلامي و سماع اغانيا عشان كده حبيت اردلكم الفرحه دي بطريقتي».

وتابع تامر حسني: «و حفلة النهارده حقيقي من اجمل الحفلات اللي قدمتها على مدار مشواري مليون مبرووووووك لكل الشباب الخريجين و عقبال كل السنين و حتى للمناسبه دي عملت اغنيه و هتنزل من الحفله دي ان شاء على طول .. شكراً للنجم ماجد المصري و ابنه المطرب الصاعد آدم المصري و المطربه الصاعده دانيا الحريري و النجمه رانيا منصور و ابنتها نجمة المستقبل توانا و الفنانه الصاعده ساره هيثم و الطفل الجميل آسر احمد و الاستاذه أمايا و اصدقائها اللي عملولي remix هاااايل ،،، الحفله عملها وحوش المسرح العربي اللي فخور انهم من فريقي و ليهم عندي بوست مخصوص على مجهودهم الخارق اللي حصل النهارده شكراً لكل الجمهور الكريم و ان شاء الله نتقابل السنه الجايه

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