تامر حسني يستعيد ذكريات إفتتاح فيلمه الشهير "عمر وسلمي"

استعاد الفنان تامر حسني ذكريات إفتتاح فيلم “عمر وسلمي” الذى طرح فى دور العرض السينمائية عام ٢٠٠٧.

ونشر تامر حسني فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وكتب معلقا: "خمسة نوستالچيا افتتاح فيلم عمر وسلمى.

كانت بداية محاولات في تغير نمط شكل المسرح في سنة ٢٠٠٧ والصعوبة انه كان مسرح مقفول وأول حفلات التايم كود في تاريخنا كانت حفلاتي في مارينا المسرح الروماني وطبعاً السقف بقى أعلى بعد دخلة العلمين السنه اللي فاتت بالطيران ٤٠ متر المهم تبقوا مبسوطين يا حبايبي و بالمناسبة اهتمامي بشكل الحفلات برضو حلو للسياحة في مصر " .

استكمل تامر حسني قائلا: “لازم أوصل لأكتر شكل مواكب مع العالم و تطوره الفني كله .. طبعاً مش كلكوا توعوا على يوم افتتاح عمر و سلمى كنتوا صغيرين اكيد ولا في حد حضر الفتره دي؟ ” .

وعلى صعيد أخر ، أحيا الفنان تامر حسني، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الجمعة 19 أبريل، في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، في مهرجان المدارس والذي يضم حفل تخرج لأكثر من 50 مدرسة في مصر.

وقدم تامر حسني، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، مو بينها: (قدها، حلو المكان)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

وعلق تامر حسني، على حفله الغنائي في القاهرة الجديدة، قائلا: «عارف ان تكاليف حفلاتي بشكل و حجم المسرح، وجميع المؤثرات البصرية الخاصة بشغلي ميقدرش عليها كتير من المدارس فقررت اعمل مهرجان كل سنه و فيه اقوى التجهيزات العالمية، يوم بجمع فيه ٥٠ مدرسه زي النها رده ونحتفل معاهم و سميناه مهرجان تامرحسني للمدارس و المهرجان ده اهداء مني لكل تلاميذ و أساتذة و مدارس مصر العظيمة في يوم التخرج او بدء الموسم الدراسي ياما فرحتوني بتعليقاتكم و بحضوركم افلامي و سماع اغانيا عشان كده حبيت اردلكم الفرحة دي بطريقتي».

وتابع تامر حسني: «و حفلة النهارده حقيقي من اجمل الحفلات اللي قدمتها على مدار مشواري مليون مبرووووووك لكل الشباب الخريجين و عقبال كل السنين و حتى للمناسبة دي عملت اغنيه و هتنزل من الحفلة دي ان شاء الله على طول .. شكراً للنجم ماجد المصري و ابنه المطرب الصاعد آدم المصري و المطربه الصاعده دانيا الحريري و النجمة رانيا منصور و ابنتها نجمة المستقبل توانا و الفنانه الصاعده ساره هيثم و الطفل الجميل آسر احمد و الاستاذه أمايا و اصدقائها اللي عملولي remix هاااايل الحفله عملها وحوش المسرح العربي اللي فخور انهم من فريقي و ليهم عندي بوست مخصوص على مجهودهم الخارق اللي حصل النهارده شكراً لكل الجمهور الكريم و ان شاء الله نتقابل السنه الجايه».