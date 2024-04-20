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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قدها.. تامر حسني يحيي حفل ساهر في القاهرة الجديدة

حفل تامر حسني
حفل تامر حسني

أحيا الفنان تامر حسني، حفل غنائي ساهر له ليلة أمس الجمعة 19 أبريل، في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، في مهرجان المدارس والذي يضم حفل تخرج لأكثر من 50 مدرسة في مصر. 

وقدم تامر حسني، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، مو بينها: (قدها، حلو المكان)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

 

تامر حسني 

وعلق تامر حسني، على حفله الغنائي في القاهرة الجديدة، قائلا: «عارف ان تكاليف حفلاتي بشكل و حجم المسرح، وجميع المؤثرات البصريه الخاصه بشغلي ميقدرش عليها كتير من المدارس فقررت اعمل مهرجان كل سنه و فيه اقوى التجهيزات العالميه، يوم بجمع فيه ٥٠ مدرسه زي النهارده و نحتفل معاهم و سميناه مهرجان تامرحسني للمدارس و المهرجان ده اهداء مني لكل تلاميذ و اساتذة و مدارس مصر العظيمه في يوم التخرج او بدء الموسم الدراسي ياما فرحتوني بتعليقاتكم و بحضوركم افلامي و سماع اغانيا عشان كده حبيت اردلكم الفرحه دي بطريقتي». 

وتابع تامر حسني: «و حفلة النهارده حقيقي من اجمل الحفلات اللي قدمتها على مدار مشواري مليون مبرووووووك لكل الشباب الخريجين و عقبال كل السنين و حتى للمناسبه دي عملت اغنيه و هتنزل من الحفله دي ان شاء الله على طول .. شكراً للنجم ماجد المصري و ابنه المطرب الصاعد آدم المصري و المطربه الصاعده دانيا الحريري و النجمه رانيا منصور و ابنتها نجمة المستقبل توانا و الفنانه الصاعده ساره هيثم و الطفل الجميل آسر احمد و الاستاذه أمايا و اصدقائها اللي عملولي remix هاااايل ،،، الحفله عملها وحوش المسرح العربي اللي فخور انهم من فريقي و ليهم عندي بوست مخصوص على مجهودهم الخارق اللي حصل النهارده شكراً لكل الجمهور الكريم و ان شاء الله نتقابل السنه الجايه». 

تامر حسني يا نهار أبيض

من جهة أخرى، أعلن المطرب تامر حسني عن سبب تأجيله لأغنية يانهار أبيض، من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تامر على صفحته: يا شباب يا جميل ، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن اغنية ((يانهار ابيض ))الحقيقه ان اغنية (( يانهار ابيض )) محتاجه توقيت افضل يوسع لها علشان تنتشر صح ، فتم تحويلها لاغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وانتوا طيبين.

وأضاف: الأغنيات هيبقوا ٢ أو ٣ عشان أكون معاكم إن شاء الله في الصيف بحاجة مبهجة تليق بيكم بعد رومانسيات و احزان الشتا اللي كأبتكم بيها.

وتابع: مبقتش شايف حد بيغنيلي إلا وبيعيط، فا ان شاء الله نرجع ببهجة جميلة في الصيف، سؤال مهم أوي محتاج رده منكم و بمنتهى الصراحة

كل حد فيكم يقولي اكتر الأغاني اللي عجبته في ألبوم هرمون السعادة كله وشكراً.
 

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