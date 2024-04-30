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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جوتيريش : أشجع حكومة إسرائيل وحماس للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار بغزة

جوتيريش
جوتيريش

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة :" أشجع حكومة إسرائيل وحركة حماس للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وأضاف جوتيريش:" أدعو إسرائيل لفعل كل ما يمكن فعله لتجنب الهجوم على رفح الفلسطينية، والتصعيد في رفح الفلسطينية سيكون له تأثير كارثي .. فلا يوجد مكان آمن للفلسطينيين هناك للجوء إليه".

 

وتابع جوتيريش:" منزعج جدا من الأنباء عن وجود مقابر جماعية ولابد من وجود تحقيق شفاف ومستقل عن هذه الأنباء ".

واستطرد :" نرحب بتقديم المساعدات لغزة وليس هناك بديل عن استخدام الطرق البرية وندعو إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات".

وأكمل :" أدعو الدول الحليفة لإسرائيل للعمل على تفادي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

ولفت جوتيريش:" أونروا تعمل من أجل الملايين من الناس .. ولا بديل عن عملها في قطاع غزة والضفة الغربية"، مضيفا:" الأمم المتحدة ملتزمة بحل الدولتين ودعم مسار سلام بناء على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".

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