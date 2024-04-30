بلينكن: حان الوقت للموافقة على اقتراح مصر بشأن وقف إطلاق النار بغزة

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أن مصر قدمت مقترحا قويا لوقف إطلاق النار في غزة، وعلى حماس عدم التأجيل وحان الوقت للموافقة على المقترح، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وتابع بلينكن:" العبء يقع على عاتق حماس ونريد اتفاقا بشأن المحتجزين، وسأتوجه إلى إسرائيل غدا وسأتحدث مع حكومة نتنياهو".

وأكمل أنتوني بلينكن:" واشنطن تركز على الوصول لوقف لإطلاق النار بـ قطاع غزة".

وقال بلينكن:" أول شحنة مساعدات تغادر من الأردن لغزة اليوم عبر معبر إيريز، وندعم كل الجهود لزيادة المساعدات إلى غزة".

وأضاف بلينكن:" لمسنا تقدما ملحوظا مؤخرا في تقديم المساعدات لغزة، والرصيف البحري في غزة سيكون جاهزا خلال أسبوع".