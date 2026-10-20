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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة نارية.. موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

برشلونة وباريس سان جيرمان
برشلونة وباريس سان جيرمان
محمد سمير

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب «بارك دي برانس»، الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، مساء اليوم "الثلاثاء"، في قمة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المنافسة على صدارة الترتيب.

وتزداد سخونة المواجهة بعدما حقق الفريقان العلامة الكاملة في أول جولتين، بحصد 6 نقاط لكل منهما، ليصبح اللقاء فرصة أمام باريس سان جيرمان لتعزيز موقعه في الصدارة، بينما يتطلع برشلونة إلى تحقيق انتصار ثمين خارج ملعبه وانتزاع القمة، في مواجهة منتظرة بين اثنين من أبرز أندية القارة الأوروبية.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تنطلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 20 أكتوبر، بتوقيت القاهرة، على ملعب «بارك دي برانس»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

تمتلك شبكة قنوات «بي إن سبورتس» حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، ومن المقرر نقل مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة عبر قناة beIN SPORTS 1.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام برشلونة

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، لوكاس هيرنانديز.
خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز.
خط الهجوم: ديزربي دوي، عثمان ديمبيلي، خفيتشا كفاراتسخيليا.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: خوان جارسيا.
خط الدفاع: تشافي سبارت، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو.
خط الوسط: رودري، بيدري، فيرمين لوبيز.
خط الهجوم: لامين يامال، جابرييل خيسوس، أنتوني جوردون.
حكم مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إدارة المواجهة المرتقبة إلى الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، ويعاونه كل من ستيوارت بيرت وجيمس مينوارج.

ترتيب برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يدخل الفريقان المباراة بأفضلية معنوية بعد تحقيق الفوز في أول جولتين من مرحلة الدوري، ليحصد كل منهما 6 نقاط من أصل 6 نقاط ممكنة.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بعدما سجل 10 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، بفارق أهداف يصل إلى 7 أهداف.

في المقابل، يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضًا، بعدما أحرز لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، بفارق أهداف يبلغ 7 أهداف.

وتمنح هذه الأرقام المواجهة أهمية مضاعفة، إذ يسعى كل فريق إلى فض الاشتباك على القمة ومواصلة انطلاقته القوية في البطولة الأوروبية، وسط ترقب جماهيري لمباراة قد تحمل الكثير من الإثارة والندية حتى صافرة النهاية.

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