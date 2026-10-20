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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عادل سليم يعلن ترشحه على مقعد نائب رئيس نادي الصيد ضمن قائمة أشرف محرم

عادل سليم
عادل سليم
محمد سمير

أعلن المهندس عادل سليم نائب رئيس اتحاد سلة الكراسي المتحركة ، عن ترشحه لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري، ضمن القائمة الانتخابية للدكتور أشرف محرم، التي تستعد لخوض انتخابات النادي المقرر إقامتها يوم 20 نوفمبر المقبل، تحت شعار «بفكر جديد.. هنطور صيد زمان».

ويستند عادل سليم، في ترشحه إلى خبراته الرياضية والإدارية داخل نادي الصيد، حيث يمتلك مسيرة تمتد لأكثر من 14 عامًا من العمل التطوعي، ساهم خلالها في تطوير عدد من الأنشطة الرياضية، خاصة كرة السلة والألعاب الجماعية.

وشغل سليم منصب رئيس لجنة كرة السلة بالنادي، كما تولى عضوية اللجنة الرياضية العليا، وشارك في جهود تطوير منظومة كرة السلة والألعاب الجماعية خلال مجالس إدارات سابقة.

ويمتد نشاطه الرياضي إلى العمل الإداري على مستوى الاتحادات، إذ يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة منطقة الجيزة لكرة السلة، إلى جانب منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس المكتب التنفيذي بالاتحادين المصري والعربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وتطرح قائمة أشرف محرم شعار «بفكر جديد.. هنطور صيد زمان»، مع التركيز على تطوير الأنشطة الرياضية والخدمات المقدمة للأعضاء، والاستفادة من الخبرات الموجودة داخل النادي، إلى جانب تقديم أفكار جديدة تواكب تطلعات الجمعية العمومية وتحافظ على تاريخ نادي الصيد ومكانته الرياضية.

قائمة أشرف محرم في انتخابات نادي الصيد

وتضم القائمة الدكتور أشرف محرم مرشحًا لمنصب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس عادل سليم مرشحًا لمنصب نائب الرئيس، وهشام الشنوفي مرشحًا لمنصب أمين الصندوق، إلى جانب عضوية كل من محمد فهمي، وأحمد وجيه، وكريم عبد الرحمن، وإيمان العاصي، ووائل مهران، ومحمود عون، وعلي جبيلي، وندى حافظ.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات نادي الصيد المصري يوم 20 نوفمبر المقبل، وفقًا للجدول الزمني المعلن من جانب النادي.

عادل سليم نائب رئيس نادي الصيد أشرف محرم الصيد نائب رئيس اتحاد سلة الكراسي المتحركة

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