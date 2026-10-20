تين هاج يكشف كواليس خلافه مع رونالدو: خذل الفريق ولم يلتزم بالتعليمات

فتح الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، ملف خلافه مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، كاشفًا تفاصيل جديدة بشأن أسباب توتر العلاقة بينهما، موجهًا انتقادات إلى النجم السابق للفريق لعدم التزامه بالمتطلبات البدنية والفنية التي فرضها على لاعبيه، رغم اعترافه بالمكانة التاريخية التي يحتلها رونالدو في عالم كرة القدم.

وتحدث تين هاج عن كواليس الأزمة التي انتهت برحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن قراراته الفنية كانت تستند إلى مصلحة الفريق والانضباط الجماعي، وليس إلى اسم اللاعب أو تاريخه أو مكانته بين نجوم اللعبة.

تين هاج: رونالدو خذل الفريق

تولى إريك تين هاج قيادة مانشستر يونايتد في صيف عام 2022، ونجح خلال موسمه الأول في التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية، قبل أن يضيف كأس الاتحاد الإنجليزي إلى سجله مع الفريق عام 2024، ثم رحل عن منصبه في أكتوبر من العام نفسه.

وفي مقابلة مع صحيفة «ذا أتلتيك»، استعاد المدرب الهولندي تفاصيل أزمته مع كريستيانو رونالدو، موضحًا أن قرار رحيل النجم البرتغالي لم يكن سهلًا، خاصة أن الجهاز الفني كان يخطط للموسم مع وجوده ضمن صفوف الفريق.

وقال تين هاج: «لقد خذل الفريق، وخذلني أنا أيضًا؛ لأننا كنا نخطط للموسم بوجوده».

وأضاف المدرب الهولندي أنه سافر إلى البرتغال للتحدث مع رونالدو بشأن الأهداف التي كان يسعى إلى تحقيقها قبل توليه مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد، في محاولة لتوضيح رؤيته للمشروع الفني ومتطلباته خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح تين هاج: «إنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وكنت أحترمه كثيرًا، لكن بصفتي مديرًا فنيًا، كان عليّ اتخاذ قرار عقلاني والاعتماد على اللاعبين الذين أراهم الأنسب للفريق».

أزمة رونالدو في التدريبات.. اللياقة البدنية كلمة السر

ولم تقتصر انتقادات تين هاج على طبيعة العلاقة بينه وبين رونالدو، إذ كشف أن الجانب البدني كان أحد أبرز أسباب الخلاف، مشيرًا إلى أنه واجه اللاعب بشأن ما اعتبره تقصيرًا في التدريبات وعدم الوصول إلى المستوى المطلوب لتنفيذ الأدوار الفنية.

واستعاد المدرب الهولندي التدريبات الشاقة التي فرضها على لاعبيه عقب الخسارة أمام برينتفورد بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في أغسطس 2022، موضحًا أن رونالدو أكمل لفتين فقط من أصل ثلاث لفات كانت مقررة ضمن التدريبات.

وتعكس هذه الواقعة، بحسب رواية تين هاج، جانبًا من الاختلاف بين رؤيته الفنية ومتطلباته البدنية من ناحية، وما كان ينتظره من رونالدو خلال تلك المرحلة من ناحية أخرى.

تين هاج ينتقد تحركات رونالدو داخل الملعب

وتحدث المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد عن النقاشات التي جمعته بالنجم البرتغالي بشأن تحركاته داخل الملعب، خاصة ما يتعلق بالوصول إلى منطقة الجزاء والاستفادة من الفرص الهجومية.

وقال تين هاج: «كنت أقول له مرات عديدة: رونّي، الجميع يريد مساعدتك للوصول إلى الوضعية المناسبة، لكن إذا لم تتمكن من الوصول إلى منطقة الجزاء، فلن تستطيع التسجيل».

وأضاف، بحسب روايته: «لم يكن يركض، سواء عندما تكون الكرة بحوزتنا أو عندما نفقدها، والسبب أنه لم يُعِدّ نفسه بالشكل المطلوب».

وشدد المدرب الهولندي على أنه لم يكن يطالب رونالدو بالضغط على المنافسين حتى الإنهاك، لكنه كان ينتظر منه الوصول إلى مستوى بدني يسمح له بتنفيذ الأدوار المطلوبة داخل الملعب، مؤكدًا أن مكانة اللاعب ونجوميته لا تعفيانه من الالتزام بالواجبات الجماعية.

رسالة تين هاج إلى النجوم: العمل من أجل الفريق

وتطرق تين هاج إلى تأثير سلوك اللاعبين أصحاب المكانة الكبيرة على بقية أفراد المجموعة، مشيرًا إلى أن بعض النجوم قد يشجعون زملاءهم على توفير الجهد خلال التدريبات، وهو ما اعتبره أمرًا غير مناسب إذا لم يكن اللاعبون قد وصلوا بعد إلى المستوى البدني المطلوب.

وقال المدرب الهولندي: «على كل فريق كبير أن يحتضن لاعبه الكبير، لكن على اللاعب الكبير أيضًا أن يعمل من أجل الفريق».

وأوضح أن توفير الجهد قد يكون مفهومًا عندما يصل اللاعب إلى قمة جاهزيته البدنية، لكن الأولوية في بداية العمل يجب أن تكون للتدريب وبذل الجهد حتى بلوغ المستوى المطلوب.

وتعكس تصريحات تين هاج فلسفته في إدارة الفرق، والتي تقوم على ضرورة التزام جميع اللاعبين بالمعايير الفنية والبدنية التي يحددها الجهاز الفني، بصرف النظر عن حجم النجومية أو الإنجازات السابقة.

خلاف رونالدو وتين هاج يتجاوز حدود العلاقة الشخصية

وذهب تين هاج إلى أن المشكلات التي واجهها خلال فترته مع مانشستر يونايتد لم تكن مرتبطة برونالدو وحده، بل امتدت، وفق تقييمه، إلى عقلية بعض اللاعبين الذين لم تكن كرة القدم تمثل الأولوية القصوى لديهم.

ويرى المدرب السابق أن هذه العقلية جعلت مهمته أكثر صعوبة في فرض المعايير التي أراد تطبيقها داخل الفريق، خاصة في ما يتعلق بالانضباط والالتزام بالتدريبات وتنفيذ الأدوار المطلوبة.