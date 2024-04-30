عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قررت محكمة العدل الدولية عدم إصدار إجراءات مؤقتة ضد ألمانيا بسبب مبيعاتها الأسلحة لإسرائيل كما طالبت نيكاراجوا على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حماس في غزة.

وجاء قرار بعدم رفض القضية من جدول أعمالها، قائلة إنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا إذا كان هناك افتقار واضح للولاية القضائية، وهو ما تقول إنه ليس هو الحال في طلب نيكاراغوا.

وقدمت نيكاراجوا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا في فبراير متهمة فيه برلين بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لبيع أسلحة لإسرائيل وتعليقها أموال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام: “بناء على المعلومات الواقعية والحجج القانونية التي قدمها الأطراف، خلصت المحكمة إلى أن الظروف في الوقت الحالي ليست بحيث تتطلب ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام للإشارة إلى تدابير مؤقتة”. من النظام.

لكن سلام يقول إن المحكمة لا تزال "تشعر بقلق عميق إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ظل الحرمان المطول والواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية التي يتعرضون لها".

محكمة العدل الدولية نيكاراجوا ضد ألمانيا دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا غزة الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حماس اتفاقية الإبادة الجماعية بيع أسلحة لإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يمنح أمير الكويت قلادة النيل.. فيديو

مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال: نسعى لغدٍ أفضل تحت قيادتكم

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

شهد شاهد من أهلها| الحشاشين يحقق نجاحا كبيرا في إيران.. وطلب وحيد من مؤلف العمل

نتنياهو : اجتياح رفح قائم بغض النظر عن اتفاق الرهائن مع حماس

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات غريبة.. غادة عبد الرازق تحصل على جائرة رمز الأناقة

بفستان أنيق.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها في جلسة تصوير جديدة

كولر يفاجئ موهوب الأهلي .. وقرار صادم من الخطيب قبل نهائي أبطال أفريقيا

هوس طفل لتربية أخطبوط تحول إلى مفاجأة لم يتوقعها أحد.. شاهد ما حدث

فيديو

أحمد السقا يروج لفيلم السرب قبل عرضه غدا

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ