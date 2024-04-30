محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة

قررت محكمة العدل الدولية عدم إصدار إجراءات مؤقتة ضد ألمانيا بسبب مبيعاتها الأسلحة لإسرائيل كما طالبت نيكاراجوا على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد حماس في غزة.

وجاء قرار بعدم رفض القضية من جدول أعمالها، قائلة إنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا إذا كان هناك افتقار واضح للولاية القضائية، وهو ما تقول إنه ليس هو الحال في طلب نيكاراغوا.

وقدمت نيكاراجوا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا في فبراير متهمة فيه برلين بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لبيع أسلحة لإسرائيل وتعليقها أموال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام: “بناء على المعلومات الواقعية والحجج القانونية التي قدمها الأطراف، خلصت المحكمة إلى أن الظروف في الوقت الحالي ليست بحيث تتطلب ممارسة سلطتها بموجب المادة 41 من النظام للإشارة إلى تدابير مؤقتة”. من النظام.

لكن سلام يقول إن المحكمة لا تزال "تشعر بقلق عميق إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ظل الحرمان المطول والواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية التي يتعرضون لها".