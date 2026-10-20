جامعة القاهرة: استقبال 32 ألف حالة علاجية بمجمع عيادات العلاج الطبيعي

استقبل مجمع العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، نحو 32 ألف حالة ويقدم أكثر من 60 ألف جلسة علاجية في مختلف تخصصات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي خلال عام، إلى جانب تقديم الدعم العلاجي لنحو 8500 حالة خلال العام الجامعي الماضي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال متابعته مع الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي، مؤشرات أداء المجمع، أن المجمع يمثل نموذجًا للتكامل بين تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمواطنين والتدريب الإكلينيكي لطلاب الجامعات المصرية، من خلال توظيف الخبرات الأكاديمية والإمكانات المتخصصة لخدمة المجتمع وإعداد كوادر مهنية مؤهلة.

وقال إن الجامعة تواصل تطوير منشآتها العلاجية وتحديث تجهيزاتها وتوسيع نطاق خدماتها بأسعار ميسرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مشددًا على أهمية استكمال خطوات التحول الرقمي وميكنة الخدمات الصحية وتطوير نظم الحجز والمتابعة وإدارة الملفات الطبية، لرفع كفاءة التشغيل وتيسير حصول المرضى على الخدمات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل يوسف أن المجمع يمتد على مساحة نحو 1200 متر مربع، ويستقبل قرابة 300 مريض يوميًا، ويضم 30 وحدة علاجية و4 قاعات تدريسية و63 أخصائيًا في مختلف التخصصات، تشمل علاج اضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي والجهاز العصبي، وتأهيل الأطفال والإصابات، واضطرابات قاع الحوض، إلى جانب العلاج الوظيفي والتكامل الحسي، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين بالكلية.

وأضافت أن المجمع نجح في إنهاء قوائم انتظار الكشف بالكامل، من خلال تطبيق نظام منظم للحجز المسبق وإدارة مواعيد استقبال المرضى، مشيرة إلى بدء التشغيل الفعلي للعيادة الاقتصادية المسائية اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات العلاجية.

ولفتت إلى أن رسوم الخدمات بالعيادات الخارجية تبدأ من 20 جنيهًا، بينما تبلغ رسوم الكشف بالعيادة الاقتصادية المسائية 100 جنيه، بما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل بأسعار ميسرة.

ونوهت عميدة الكلية بالدور التعليمي والتدريبي للمجمع، من خلال توفير التدريب الإكلينيكي لطلاب الكلية وطلاب الامتياز بالجامعات الخاصة والأهلية، إلى جانب إتاحة التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية والدولية، بما يعزز خبراتهم التطبيقية وقدرتهم على التعامل مع الحالات المرضية المختلفة في بيئة علاجية متخصصة.

كما استعرضت جهود تطوير المجمع، تحت إشراف الدكتورة نسرين النحاس وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير المجمع، والتي شملت دعم الوحدات العلاجية بأجهزة حديثة وتحسين تنظيم الخدمات، إلى جانب الاستعداد لتطبيق منظومة إلكترونية لتسجيل المرضى وميكنة إجراءات الحجز والمتابعة وحفظ الملفات الطبية بصورة آمنة ومنظمة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أهمية مواصلة تطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية والتوسع في البرامج التدريبية والشراكات الأكاديمية، بما يعزز دور كلية العلاج الطبيعي في إعداد الكوادر المتخصصة وتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030.