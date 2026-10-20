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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني: مقاتلات تايفون ستنفذ عمليات دفاع جوي فوق السعودية

بريطانيا
بريطانيا
محمد على

قال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج، في بيان إلى البرلمان البريطاني، إن “مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي ستنفذ عمليات دفاع جوي فوق السعودية”.

وذكر أن ذلك سيكون "للمساعدة في حماية المدن السعودية والسكان المدنيين والبنية التحتية الوطنية الحيوية من هجمات الحوثيين".

وأضاف أن "هذه الطائرات ستعمل في إطار مهام دفاعية، ولن تنفذ ضربات هجومية ضد الحوثيين".

وأضاف ستريتينج: "ندين بشكل قاطع هجمات الحوثيين، وندعم بالكامل حق السعودية والحكومة الشرعية اليمنية في الدفاع عن نفسيهما".

وشدد على أن بريطانيا "لا يمكنها السماح بتهديد الملاحة البحرية الدولية أو اتخاذها رهينة" في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني أن نشر هذه القوات يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى "تهيئة الظروف للتوصل إلى حل سياسي للصراع".

كما أعلن وزير الدفاع البريطاني تمديد فترة بقاء طائرة التزود بالوقود "فوياجر" في السعودية لمدة 90 يوماً إضافية.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، أنها ستنشر مقاتلات من طراز "يوروفايتر تايفون" في السعودية، لتنفيذ مهام دفاعية ضد هجمات الحوثيين على مدن المملكة والبنية التحتية الحيوية.

وستشمل العملية، وفق وزارة الدفاع البريطانية، مقاتلات "تايفون"، إلى جانب طائرة نقل عسكرية من طراز "أطلس A400M".

وكان ستريتينج أعلن الشهر الماضي إرسال طائرة واحدة من طراز "فوياجر" للتزود بالوقود جواً، بهدف دعم القوات الجوية السعودية.

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