البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتفاق الرهائن ومعبر جديد سيفتح في غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن اتفاق الرهائن بين حماس وإسرائيل سيؤدي إلى وقف القتال لـ 6 أسابيع في كل مكان.

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، أن صفقة الرهائن هي الموضوع الرئيس لاجتماعات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته الشرق الأوسط.

وشدد على أن الولايات المتحدة تواصل العمل بجدية لضمان التوصل إلى اتفاق رهائن في غزة.

وعلى جانب آخر، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن هناك معبر جديد إلى شمال غزة سيُفتح هذا الأسبوع.

وأكد كيربي على أنه في القريب سيبدأ رؤية شحنات طحين تدخل إلى غزة عبر المعبر الجديد في الشمال.

وأكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في وقت سابق، بأن إسرائيل تخلت عن مطلبها بأن تقوم حماس بإطلاق سراح 40 رهينة على قيد الحياة كجزء من اتفاق الهدنة وستقبل الآن إطلاق سراح 33 رهينة.

وقال أحد المسئولين أن هذا التحول يرجع إلى تقديرات مفادها أن بعض الرهائن الأربعين الذين تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم ماتوا في أسر حماس.

وعلى الجانب الآخر، قال القيادي في حماس غازي حمد، إن الكرة في ملعب الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسري ووفق إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف حمد في تصريحات لموقع العربية، أن حماس أبدت مرونة كبيرة للوسطاء خلال المفاوضات في القاهرة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وشدد القيادي في حماس على أن مسؤولية عرقلة اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسري حتي الآن، لا تقع على حماس، لافتا إلى أن إسرائيل تراهن على استمرار الحرب والخيار العسكري.