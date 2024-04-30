عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتفاق الرهائن ومعبر جديد سيفتح في غزة

جون كيربي
جون كيربي

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن اتفاق الرهائن بين حماس وإسرائيل سيؤدي إلى وقف القتال لـ 6 أسابيع في كل مكان.

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، أن صفقة الرهائن هي الموضوع الرئيس لاجتماعات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته الشرق الأوسط.

وشدد على أن الولايات المتحدة تواصل العمل بجدية لضمان التوصل إلى اتفاق رهائن في غزة.

وعلى جانب آخر، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن هناك معبر جديد إلى شمال غزة سيُفتح هذا الأسبوع.

وأكد كيربي على أنه في القريب سيبدأ رؤية شحنات طحين تدخل إلى غزة عبر المعبر الجديد في الشمال.

وأكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في وقت سابق، بأن إسرائيل تخلت عن مطلبها بأن تقوم حماس بإطلاق سراح 40 رهينة على قيد الحياة كجزء من اتفاق الهدنة وستقبل الآن إطلاق سراح 33 رهينة.

وقال أحد المسئولين أن هذا التحول يرجع إلى تقديرات مفادها أن بعض الرهائن الأربعين الذين تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم ماتوا في أسر حماس.

وعلى الجانب الآخر، قال القيادي في حماس غازي حمد، إن الكرة في ملعب الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسري ووفق إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف حمد في تصريحات لموقع العربية، أن حماس أبدت مرونة كبيرة للوسطاء خلال المفاوضات في القاهرة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وشدد القيادي في حماس على أن مسؤولية عرقلة اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسري حتي الآن، لا تقع على حماس، لافتا إلى أن إسرائيل تراهن على استمرار الحرب والخيار العسكري.

البيت الأبيض: اتفاق المحتجزين بغزة سيؤدي لوقف الحرب لستة أسابيع

نافذة ضيقة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والرهائن بغزة.. تفاصيل

البيت الأبيض جون كيربي الرهائن حماس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إسرائيل غزة الولايات المتحدة شمال غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

انخفاض 40%.. اعرف أسعار البيض والدواجن اليوم بعد المبادرة الحكومية

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: اتفاق المحتجزين بغزة سيؤدي لوقف الحرب لستة أسابيع

نافذة ضيقة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والرهائن بغزة.. تفاصيل

قيادي في حماس: الكرة الآن في ملعب إسرائيل للموافقة على اتفاق نهائي

إسرائيل تخصص أسبوعين للتوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن صفقة الأسرى

نتنياهو يغير مواقفه بشأن اتفاق الهدنة خوفا من بن غفير وسموتريتش

ترشيحاتنا

نتنياهو : اجتياح رفح قائم بغض النظر عن اتفاق الرهائن مع حماس

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة

وزير الدفاع الأمريكي: نعارض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

مدبولي: نأمل في تعزيز مستويات التبادل التجاري بين مصر والبوسنة والهرسك

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتفاق الرهائن ومعبر جديد سيفتح في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات غريبة.. غادة عبد الرازق تحصل على جائرة رمز الأناقة

بفستان أنيق.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها في جلسة تصوير جديدة

كولر يفاجئ موهوب الأهلي .. وقرار صادم من الخطيب قبل نهائي أبطال أفريقيا

هوس طفل لتربية أخطبوط تحول إلى مفاجأة لم يتوقعها أحد.. شاهد ما حدث

فيديو

أحمد السقا يروج لفيلم السرب قبل عرضه غدا

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

رانيا يوسف: امتلاء قاعة عروض إسكندرية للأفلام القصيرة بالشباب شيء يفرح l خاص

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لـ 500 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

اﻟﻤﺰﻳﺪ