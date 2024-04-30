نافذة ضيقة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والرهائن بغزة.. تفاصيل

يرى الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه للأمن القومي أن هناك نافذة ضيقة لإبرام اتفاق من شأنه أن يوقف الحرب في غزة مؤقتًا على الأقل وربما ينهيها إلى الأبد، حتى في الوقت الذي يصرفون فيه ضغوط احتجاجات الحرم الجامعي للتخلي عن إسرائيل في حربها ضد حماس.

وقد جددت عوامل عديدة اجتمعت في وقت واحد آمال الإدارة في أن تتمكن من كسر الجمود في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. يريد فريق السيد بايدن الاستفادة من الدفاع الناجح عن إسرائيل ضد الهجوم الإيراني، وزيادة الضغط الشعبي في إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن، وحرص السعودية على مبادرة دبلوماسية وأمنية جديدة.

ويضغط مستشارو الرئيس من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل أن تتمكن إسرائيل من بدء هجومها الذي هددت به منذ فترة طويلة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهي عملية تنطوي على احتمال وقوع العديد من الضحايا المدنيين، الأمر الذي قد يحبط أي فرص قصيرة المدى للسلام، ولكن مسؤولي الإدارة سلكوا هذا الطريق من قبل خلال الأشهر القليلة الماضية، وأعربوا مراراً وتكراراً عن تفاؤلهم فقط ليروا فرص انهيار الصفقة.

وتختبر الإدارة اقتراحها بدفعة متجددة في المنطقة.

التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالقادة العرب في المملكة العربية السعودية، حيث روج لعرض جديد “سخي للغاية” من قبل إسرائيل، والذي أشار إلى أنها مستعدة الآن لقبول إطلاق سراح عدد أقل من الرهائن في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، الذي يبدو أنه من المقرر أن يستضيف جولة جديدة من المحادثات في القاهرة ابتداءً من يوم الثلاثاء، إنه 'متفائل' بشأن الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار، قائلاً إنه 'أخذ في الاعتبار مواقف الجانبين'.

ويتطلع مضيفو وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكين السعوديون إلى وضع اللمسات الأخيرة على صفقة منفصلة تتضمن اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة ومساعدة نووية مدنية بالإضافة إلى اعتراف دبلوماسي بإسرائيل، وهو ما يعتقد الدبلوماسيون أنه يمكن أن يكون لحظة تحول لمنطقة طالما نبذت اليهود.

ومع ذلك، كجزء من هذه الصفقة، يصر السعوديون على أن تلتزم إسرائيل بخطة ملموسة لإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف خلال موعد نهائي معين، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة حتى الآن.

وبالنظر إلى التقويم السياسي في واشنطن، يريد السعوديون التحرك في الأسبوعين المقبلين على أمل حشد الدعم من الحزبين في مجلس الشيوخ قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، والتي يمكن أن يستعيد فيها الرئيس السابق دونالد جيه ترامب منصبه. إذا كان السيد ترامب في البيت الأبيض، فإن فرص تصويت الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لصالح صفقة مع المملكة العربية السعودية قد تتضاءل، وفقًا لمسؤولين ومحللين.

لكن السعوديين لن يتمكنوا من المضي قدماً إذا شنت إسرائيل هجوماً كبيراً على رفح، مما يضيف زخماً إضافياً إلى محادثات وقف إطلاق النار.

وأعقب بايدن مكالمة هاتفية يوم الأحد مع السيد نتنياهو بمكالمات هاتفية يوم الاثنين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، الذي عملت حكومتاه كوسطاء مع حماس في المحادثات .

وقال مارتن إنديك، الذي عمل سفيراً لدى إسرائيل مرتين ومسؤولاً خاصاً سابقاً في الشرق الأوسط: 'يبدو أن الإسرائيليين يخففون من موقفهم، ويبدو أن السعوديين قد وضعوا عرضهم للتطبيع على الطاولة، ويبدو أن حماس أكثر إيجابية'.

واضاف 'لذا فهي تبدو أفضل مما كانت عليه منذ عدة أسابيع.'

ويظل يحيى السنوار، زعيم حماس الذي يعيش مختبئاً في غزة، هو الورقة الرابحة، والذي أعاق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واحتجاز الرهائن حتى الآن.

وقال المسؤولون إن الأمريكيين والإسرائيليين ليسوا على اتصال مباشر مع السنوار، ويعتمدون على القطريين والمصريين للتواصل مع قادة حماس خارج غزة الذين يتواصلون بعد ذلك مع السنوار، مما يعقد قدرتهم على تحليل نواياه.