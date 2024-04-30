البيت الأبيض: اتفاق المحتجزين بغزة سيؤدي لوقف الحرب لستة أسابيع

أكد البيت الأبيض، أن اتفاق المحتجزين في غزة سيؤدي إلى وقف القتال لستة أسابيع في كل مكان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال البيت الأبيض: “لا شك في جدية إسرائيل بشأن اتفاق تبادل السجناء والمحتجزين، واقتراح المحتجزين الجديد جيد ونحث حماس على قبوله”.

البيت الأبيض يعلن معبرًا جديد نحو غزة

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض: “معبر جديد إلى شمال غزة سيُفتح هذا الأسبوع وأكثر من 200 شاحنة مساعدات إنسانية تصل يوميا إلى غزة”.

وتابع البيت الأبيض: “العمل على الرصيف المؤقت يسير بوتيرة جيدة ونتوقع استلام البضائع في الأيام القادمة”.