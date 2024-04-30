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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البيت الأبيض: اتفاق المحتجزين بغزة سيؤدي لوقف الحرب لستة أسابيع

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، أن اتفاق المحتجزين في غزة سيؤدي إلى وقف القتال لستة أسابيع في كل مكان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

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وقال البيت الأبيض: “لا شك في جدية إسرائيل بشأن اتفاق تبادل السجناء والمحتجزين، واقتراح المحتجزين الجديد جيد ونحث حماس على قبوله”.

البيت الأبيض يعلن معبرًا جديد نحو غزة

وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض: “معبر جديد إلى شمال غزة سيُفتح هذا الأسبوع وأكثر من 200 شاحنة مساعدات إنسانية تصل يوميا إلى غزة”.

وتابع البيت الأبيض: “العمل على الرصيف المؤقت يسير بوتيرة جيدة ونتوقع استلام البضائع في الأيام القادمة”.

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