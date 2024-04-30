انطلاق جلسة "العدل الدولية" للحكم في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة

انطلقت جلسة محكمة العدل الدولية، للحكم في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة، مساء اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 في مدينة لاهاي الهولندية.

وطلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية في لاهاي، فرض إجراءات طارئة، حتى تتوقف ألمانيا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وانتقدت نيكاراجوا؛ ألمانيا لدعمها لإسرائيل، معتبرة أن تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه "أمر مؤسف وينم عن احتقار".

كما طلبت نيكاراغوا 5 إجراءات مؤقتة، أبرزها أن "تُعّلق ألمانيا على الفور مساعداتها لإسرائيل، وخصوصا العسكرية، بما في ذلك المعدات العسكرية".