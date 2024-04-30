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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

للمرة الثانية.. أبيل تسفاي يتبرع بـ 2 مليون دولار لصالح غزة

ابيل تسفاى
ابيل تسفاى

تبرع النجم العالمى أبيل تسفاي، سفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة، بـ2 مليون دولار من صندوقه الإنساني (XO) إلى الجهود الإنسانية، فى محاولة لتوفير 18 مليون رغيف خبز لمساعدة الأسر في غزة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “فارايتى”.

كان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، كشف أن المغني الكندي أبيل تسفاي الشهير بلقب "ذا ويكند"، أعلن عن تقديمه 4 ملايين وجبة غذائية للبرنامج لمساعدة أهالي قطاع غزة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، وجه تسفاي، وهو سفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة، 2.5 مليون دولار من صندوقه الإنساني (XO) إلى الجهود الإنسانية لبرنامج الغذاء العالمي في غزة، حسبما ذكر برنامج الغذاء العالمي في بيان له.

وأضاف البيان أن التبرع يعادل 4 ملايين وجبة طارئة، والتي ستمول 820 طنًا متريًا من الطرود الغذائية التي يمكن أن تطعم أكثر من 173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين.

ولم يوضح برنامج الأغذية العالمي متى يمكن أن تصل تلك المساعدات إلى غزة.

من جانبها، وجهت كورين فليشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، الشكر للفنان تسفاي على مساهمته، معربة عن أملها أن يحذو الآخرون حذوه وأن يدعموا جهود البرنامج.

يذكر أن المغني الكندي ذا ويكند أصبح سفيرًا للنوايا الحسنة منذ عام 2021.

وكان برنامج الأغذية العالمي قال في وقت سابق إن أكثر من مليون فلسطيني في غزة "على حافة المجاعة"، مضيفًا أنه منذ بداية الصراع في السابع من أكتوبر الماضي، اندلعت "كارثة إنسانية تفوق الحسبان".

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