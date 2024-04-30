بفساتين جريئة.. ستيفاني عطا تبرز أنوثتها من حفل Emi Gala بالأمارات  

حضرت الفنانة ستيفاني عطالله حفل Emi Gala، الذي أفيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد.ظهرت بإطلالتين جذابتين وساحرتين.

تفاصيل إطلالات ستيفاني عطالله في حفل Emi Gala

وظهرت ستيفاني عطالله بفستانين مختلفين خلال الحفل، الأول كان فستان طويل وبذيل كن الخلف بنفس لون الفستان بلون وردي وفتحة صدر طويلة بحافة فضية.

وكان الفستان الاول الذي أرتدته ستيفاني من تصميم جورج شقرا لمجموعة الأزياء الراقية لصيف وربيع 2024.

وارتدت ستيفاني بفستان آخر قصير باللون الفضي اللامع كقطع المرايا، بتصميم الكب وبحمال مرفوعة على شكل الزينة، وبنهايات تشبة الشراشيب بنفس لون الفستات، وكان الفستان من تصميم توني ورد.

واختارت ستيفاني تسريحة شعر بسيطة، فقامت بلم خصلات شعرها إلى الوراء مع ترك خصلتبن من الشعر على وجهها.

ولم تتكلف ستيفاني في وضع المكياج او إرتداءء الإكسسورات، فقد اختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الكحل باللون الاسود، والماسكرا، والآي لاينر، وآي شادو بألوان ترابية ناعمة.

ستيفاني عطالله

ستيفاني عطالله

ستيفاني عطالله