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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توثيقا لعرى الصداقة.. الرئيس السيسي يمنح أمير الكويت قلادة النيل |صور

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل أمير الكويت

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت قلادة النيل،  تقديرا للمكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة وتوثيقا لعرى الصداقة وروابط الوداد لأمير الكويت. 

وقلادة النيل لها المقام الاول بين الأوسمة المصرية وارفعها قدرا وأعظمها شأنا.

الرئيس السيسي يمنح أمير الكويت قلادة النيل.. فيديو

استقبال رسمي لـ أمير الكويت في قصر الاتحادية.. شاهد

زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت إلى مصر 

وستقبل الرئيس السيسي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي يقوم بزيارة دولة لجمهورية مصر العربية.

وسيتم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية.

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السيسي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت

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