شهد شاهد من أهلها| الحشاشين يحقق نجاحا كبيرا في إيران.. وطلب وحيد من مؤلف العمل

أثار مسلسل "الحشاشين" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز شهر رمضان الماضي، جدلا كبيرا في دولة إيران، بالرغم أنه حقق نجاح كبير أثناء عرضه بمصر، وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور، وأشادوا بهذا المسلسل.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

العمل الذي يتناول قصة "حسن الصباح" مؤسس جماعة "الحشاشين"، أعلن عن حظره في إيران وعدم عرضه بسبب إيحائه بأنها مصدر الإرهاب، وفق ما كشفته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

مؤلف مسلسل الحشاشين

الأمر الذي عقب عليه مؤلف المسلسل عبد الرحيم كمال برسالة مفاجئة، نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتكون مناسبة للحظر الإيراني للعمل.

أوضح عبد الرحيم كمال، أن الرسالة التي وصفها بالمهذبة المحترمة، وصلته من سيدة إيرانية تنقل رأيها في مسلسل "الحشاشين"، الذي أخرجه بيتر ميمي.

وأكدت السيدة الإيرانية أن العمل حظي بشعبية كبيرة، وأسر الجماهير في إيران، على حد قولها، مشيرة إلى كونها كمشاهدة تأثرت بشدة بالجودة الاستثنائية للمسلسل، بعدما صاغ ببراعة تبادل الأفكار والمعتقدات ووجهات النظر الإسلامية المختلفة.

واعتبرت أن التصوير الدقيق للديناميكيات الاجتماعية والأيديولوجية المعقدة أحدث صدى قويا لدى الجمهور في إيران.

مسلسل الحشاشين

رسالة مشاهدة إيرانية لمؤلف العمل

المشاهدة أشارت في رسالتها إلى وجود مشكلة تتمثل في عدم إتاحة نسخة رسمية مترجمة من المسلسل تم إصدارها باللغات الرئيسية، ما دفع المشاهدين في إيران لانتظار ترجمة غير رسمية باللغتين الإنجليزية أو العربية، قبل الوصول للترجمة الفارسية، وهو ما كان مرهقا على الجمهور.

وطلبت المشاهدة من مؤلف المسلسل أن يقوم فريق الإنتاج بإصدار نسخ رسمية مترجمة باللغات الرئيسية حتى تحظى بجمهور كبير، خاصة أن الأمر سيكون مفيدا للغاية، وطلبت من المؤلف أخذ هذا التعليق بعين الاعتبار والعمل على معالجة المشكلة، وأشادت في النهاية بما قدمه في العمل.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، ميمى جمال، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، نور محمود، أحمد كشك، ياسر علي ماهر.