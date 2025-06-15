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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأحد 15 يونيو 2025

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأحد 15 يونيو 2025
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأحد 15 يونيو 2025
عبد الفتاح تركي

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات بالبنوك المصرية، ليسجل في البنك المركزي المصري 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

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سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأحد 15 يونيو 2025
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأحد 15 يونيو 2025

سعر الدولار في بنك مصر

في بنك مصر وصل سعر الدولار إلى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

في بنك القاهرة سجل سعر الدولار 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

في البنك التجاري الدولي cib سعر الدولار وصل إلى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأحد 15 يونيو 2025
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الأحد 15 يونيو 2025

أسعار الدولار والذهب والبترول

أسعار الدولار والغاز والذهب والبترول سجّلت مستويات قياسية منذ بدء العدوان العسكري المباشر من إسرائيل ضد إيران، وسط ترقب حذِر لمزيد من التطورات من ناحية، ومخاوف من توسع المواجهات من ناحية أخرى، وهو ما ينعكس على اقتصاد معظم دول الجوار بالتبعيّة.

وفي حين يترقب اقتصاد دول الجوار ما ستؤول إليه الأحداث الجارية؛ تتأثر معظم مؤشراته لا محالة بكل تحرك في المنطقة، ويبدو أن التحوط من تداعيات الحرب يحميه مدةً من الوقت وليس كل الوقت، بحسب «رويترز».

ووسط تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20% من إنتاج البترول الذي يستهلكه العالم؛ يخشى الاقتصاد العالمي من ركود اقتصادي، عقب ارتفاعات قياسية في أسعار النفط والغاز والذهب، وأسعار شحن الناقلات، في حين يطلّ برأسه من بعيد شبح عودة التضخم.

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