قرار مفاجئ لـ جوميز بشأن عدد من ناشئي الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن قرار جوميز بتصعيد عدد من قطاع الناشئين إلى تدريبات الفريق الأول.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" جوميز يصعد أحمد رفاعي ومحمد صلاح وعمار ياسر ومحمد السيد ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول ".



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي يوم الخميس الموافق 2 مايو، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض منافسات قوية في بطولة الدوري المصري الممتاز؛ وذلك بعد تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية.