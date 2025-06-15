عواقبها وخيمة.. روسيا وتركيا تدعوان لوقف الأعمال العدائية بالشرق الأوسط

تناول وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره التركي فيدان هاكان، الوضع المتفاقم في الشرق الأوسط، خلال اتصال هاتفي؛ بسبب العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على إيران منتهكة قواعد القانون الدولي.

واتفق الوزيران على ضرورة وقف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، مؤكدان أنها سيكون لها عواقب وخيمة على كامل المنطقة.

وعندما قرر نتنياهو توجيه ضربة إلى إيران؛ رفض الاتحاد الأوروبي الذي تمثله الدولة الفرنسية كأحد دولِهِ الكبار، التحرك الإسرائيلي المنفرد والمعتدي على طهران.

جاء ذلك، خلال كلمة للرئيس الفرنسي ماكرون، في وقت سابق، عن الوضع المتأزم الذي خلقته إسرائيل.

ويحاول الرئيس الأمريكي ترامب، الآن، التهدئة بين إسرائيل وإيران؛ عقب اشتعال الوضع في الشرق الأوسط، معربا عن أمله في إعلان اتفاق بين البلدين خلال وقت قريب.